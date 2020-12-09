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Политический кризис в Венесуэле

Организация американских государств не признала итоги парламентских выборов в Венесуэле

Постоянный совет ОАГ утвердил соответствующую резолюцию

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Организация американских государств (ОАГ) в среду приняла резолюцию о непризнании итогов парламентских выборов в Венесуэле.

"Постоянный совет ОАГ утвердил резолюцию о непризнании парламентских выборов, состоявшихся 6 декабря в Венесуэле", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ОАГ в Twitter. В поддержку документа был отдан 21 голос, два - против, пять членов совета воздержались, шесть отсутствовали на голосовании.

Парламентские выборы, на которых граждане Боливарианской Республики избрали 277 депутатов Национальной ассамблеи (парламента), состоялись в минувшее воскресенье. После подсчета 82% бюллетеней проправительственный "Великий патриотический полюс" набирает 67,6% голосов, на втором месте - представляющий умеренную оппозицию "Демократический альянс" с 17,95% голосов. Значительная часть противников действующего правительства, которые в настоящее время контролируют парламент, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказались от участия в голосовании и выразили сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.

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ВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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