Законопроект о республиканских принципах Франции вызвал неоднозначные оценки

Правительство Франции обсудило в среду на своем заседании проект закона "Об обеспечении уважения к принципам республики". Так в своей последней редакции называется теперь законопроект, разработанный по инициативе президента страны Эмманюэля Макрона для борьбы с исламистским сепаратизмом.

Для обнародования нового законопроекта была избрана символическая дата. В этот день 115 лет назад, 9 декабря 1905 года, Французская Республика приняла закон о разделении церквей и государства, разработанный на волне движения за секуляризацию общественной жизни. Во Франции 9 декабря ежегодно отмечается как национальный день лаицизма.

Власти считают, что пришло время вновь подчеркнуть светский характер французского государства. Проект нового закона был задуман Макроном еще в самом начале полномочий. В октябре этого года в выступлении в Мюро он очертил контуры законопроекта, призванного дать ответы на вопросы, все больше тревожащие французское общество.

Глазами социологов

Согласно опросу, проведенному в ноябре по инициативе правящей партии "Республика на марше", почти 90% французов выражают озабоченность в связи с усилившимся распространением в стране воинствующей исламистской идеологии.

В последние годы исламистский радикализм укрепил свои позиции в предместьях многих французских городов, где проживают семьи иммигрантов. Как показывают исследования социологической службы IFOP, не менее 74% молодых французских мусульман считают принципы ислама важнее законов Французской Республики. Точных данных о доле мусульман в населении Франции не приводится. В начале минувшего десятилетия статистические службы оценивали ее в 8 процентов. Согласно более поздним оценкам, публиковавшимся в 2017-2019 годах, общее число выходцев из исламских стран может составлять от 4,1 млн до 8,4 млн человек.

Что изменит новый закон?

Последняя версия законопроекта включает 54 статьи, которые охватывают такие сферы, как гарантирование свободы собраний и культов, прав самоуправления и развития образования. К работе над текстом на протяжении многих недель были привлечены эксперты министерств юстиции, внутренних дел, по вопросам трансформации и госслужбы, образования. Они провели консультации с представителями конфессий и гражданского общества.

Республика намерена противостоять нарушениям ее принципов и воспрепятствовать превращению культовых ассоциаций в каналы распространения иностранного влияния и проведения акций религиозного прозелитизма.

По словам экспертов, участвовавших в подготовке закона, ряд его положений были пересмотрены в сторону более жестких мер после теракта в Конфлан-Сент-Онорин, жертвой которого стал школьный учитель истории. На уроке, посвященном свободе слова, Самюэль Пати демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из французского сатирического журнала. За это он был обезглавлен радикальным исламистом.

Санкции за распространение данных

Теперь законопроект предусматривает преследование юстицией тех, кто "подвергает опасности других людей, распространяя информацию об их частной жизни и профессиональной деятельности, позволяющую идентифицировать человека и установить место его жительства". Отныне наказание за такой проступок будет тем строже, если речь идет о государственном служащем или представителе власти". В последнем случае предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет и штрафа в €75 тысяч. Строгие меры предусмотрены за разжигание ненависти в социальных сетях.