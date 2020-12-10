Законопроект о республиканских принципах Франции вызвал неоднозначные оценки

Правительство Франции обсудило в среду на своем заседании проект закона "Об обеспечении уважения к принципам республики". Так в своей последней редакции называется теперь законопроект, разработанный по инициативе президента страны Эмманюэля Макрона для борьбы с исламистским сепаратизмом.
Для обнародования нового законопроекта была избрана символическая дата. В этот день 115 лет назад, 9 декабря 1905 года, Французская Республика приняла закон о разделении церквей и государства, разработанный на волне движения за секуляризацию общественной жизни. Во Франции 9 декабря ежегодно отмечается как национальный день лаицизма.
Власти считают, что пришло время вновь подчеркнуть светский характер французского государства. Проект нового закона был задуман Макроном еще в самом начале полномочий. В октябре этого года в выступлении в Мюро он очертил контуры законопроекта, призванного дать ответы на вопросы, все больше тревожащие французское общество.
Глазами социологов
Согласно опросу, проведенному в ноябре по инициативе правящей партии "Республика на марше", почти 90% французов выражают озабоченность в связи с усилившимся распространением в стране воинствующей исламистской идеологии.
В последние годы исламистский радикализм укрепил свои позиции в предместьях многих французских городов, где проживают семьи иммигрантов. Как показывают исследования социологической службы IFOP, не менее 74% молодых французских мусульман считают принципы ислама важнее законов Французской Республики. Точных данных о доле мусульман в населении Франции не приводится. В начале минувшего десятилетия статистические службы оценивали ее в 8 процентов. Согласно более поздним оценкам, публиковавшимся в 2017-2019 годах, общее число выходцев из исламских стран может составлять от 4,1 млн до 8,4 млн человек.
Что изменит новый закон?
Последняя версия законопроекта включает 54 статьи, которые охватывают такие сферы, как гарантирование свободы собраний и культов, прав самоуправления и развития образования. К работе над текстом на протяжении многих недель были привлечены эксперты министерств юстиции, внутренних дел, по вопросам трансформации и госслужбы, образования. Они провели консультации с представителями конфессий и гражданского общества.
Республика намерена противостоять нарушениям ее принципов и воспрепятствовать превращению культовых ассоциаций в каналы распространения иностранного влияния и проведения акций религиозного прозелитизма.
По словам экспертов, участвовавших в подготовке закона, ряд его положений были пересмотрены в сторону более жестких мер после теракта в Конфлан-Сент-Онорин, жертвой которого стал школьный учитель истории. На уроке, посвященном свободе слова, Самюэль Пати демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из французского сатирического журнала. За это он был обезглавлен радикальным исламистом.
Санкции за распространение данных
Теперь законопроект предусматривает преследование юстицией тех, кто "подвергает опасности других людей, распространяя информацию об их частной жизни и профессиональной деятельности, позволяющую идентифицировать человека и установить место его жительства". Отныне наказание за такой проступок будет тем строже, если речь идет о государственном служащем или представителе власти". В последнем случае предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет и штрафа в €75 тысяч. Строгие меры предусмотрены за разжигание ненависти в социальных сетях.
Новый закон позволит усилить контроль государства за деятельностью религиозных организаций с тем, чтобы обеспечить ее соответствие республиканским принципам. Законопроект предусматривает обязательное включение в декларацию о доходах иностранных пожертвований в сумме более €10 тысяч.
В школу с трех лет
Закон должен обеспечить обучение в школах всех детей в республике начиная с трехлетнего возраста. В последние годы (речь не идет о периоде пандемии) более 60 тысяч детей во Франции обучались вне школы. Если первоначальный законопроект предполагал полный запрет домашнего обучения, то в его последней версии отступления от этого правила допускаются. Они могут быть связаны с состоянием здоровья детей, особым расписанием в силу активных занятий спортом или искусством. Но контроль будет дополнительно усилен с тем, чтобы не допустить злоупотреблений.
Законопроект облегчит процедуру закрытия тех частных мусульманских школ, которые не соблюдают принятые ими обязательства уважения республиканских законов. Он категорически запрещает государственным служащим выражение религиозных убеждений в рамках профессиональной деятельности. Он позволит более эффективно бороться с полигамией, браками по принуждению. Вне закона окажется и лишение дочерей наследства в пользу сыновей, практикуемое в некоторых мусульманских семьях. Законопроект также категорически запрещает врачам предоставлять "сертификаты девственности".
Голоса сомнения
Отвечая на вопрос о причинах отказа от прежнего названия закона ("О борьбе с исламистским сепаратизмом"), премьер-министр Жан Кастекс подчеркнул, что "врагом республики является политическая идеология, именующая себя радикальным исламизмом, цель которой - разделить французов". В интервью газете Le Monde он пояснил, что в новом акте "речь, однако, идет не только об этом". Текст, по его словам, направлен на защиту республиканских ценностей и неприкосновенности граждан в полном соответствии с заявлениями президента республики.
Но оппозиция готовится дать бой законопроекту. Лидер партийной группы "Республиканцев" в Сенате Брюно Ретайо разочарован им. По его мнению, предлагаемый текст "не затрагивает одно из главных последствий роста влияния исламизма - миграционный хаос". На левом фланге партия "Неподчинившаяся Франция", напротив, упрекает власти в том, что они "скользят на волне враждебности к мусульманам". Лидер партии Жан-Люк Меланшон полагает, что закон приведет к стигматизации мусульман, ограничениям свобод и вмешательству государства в религиозные дела.
Отнюдь не однозначным является отношение к тексту представителей других религий, помимо ислама. "Мы об этом не просили", - уклончиво заявил официальный представитель католической церкви Юг де Вуальмон. "Проект закона повлечет за собой ряд серьезных ограничений для большинства культовых ассоциаций всех конфессий", - предостерег глава Федерации протестантов Франции Франсуа Клавероли.
Влияние на выборы 2022 года
Председатель "Национального объединения" Марин Ле Пен, возможная соперница Макрона на президентских выборах 2022 года, пока воздерживается от развернутых оценок законопроекта. Ряд его положений, по ее мнению, "идут в правильном направлении". Она, однако, утверждает, что, отказавшись от прямого упоминания исламизма, авторы законопроекта в значительной мере выхолостили его политическое содержание.
В случае принятия новый закон, безусловно, станет важным личным достижением Макрона. Его эффект может быть определяющим для оценки итогов всей президентской "пятилетки" (2017-2022 годы) и повышения шансов главы государства на переизбрание на второй срок на выборах весной 2022 года. Критики предостерегают, однако, от "эффекта бумеранга", если практические результаты закона окажутся не столь значимыми, как сегодняшние ожидания.
Первой проверкой на дорогах станут дебаты во французском парламенте. Ожидается, что на рассмотрение Национального собрания (нижней палаты) законопроект поступит уже в январе.
Дмитрий Горохов