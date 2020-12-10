Премьер Великобритании заявил о большой вероятности провала переговоров с ЕС по Brexit

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что существует большая вероятность провала переговоров с ЕС о будущих отношениях и торговой сделке. С соответствующим высказыванием глава правительства королевства выступил в четверг в эфире телеканала Sky News.

"Предложенная нам сделка на данный момент не подходит Великобритании. Велика вероятность того, что в итоге наше партнерство будет больше напоминать отношения ЕС с Австралией, чем с Канадой. Мы продолжим переговоры, но я считаю важным, чтобы все начинали готовиться к австралийскому варианту", - отметил Джонсон.

Австралия осуществляет торговлю с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации (ВТО) с применением торговых тарифов и квот. Лондон изначально намеревался заключить с Брюсселем соглашение о свободной торговле по образцу договора, существующего между ЕС и Канадой. "Я сказал нашим переговорщикам продолжать работу над достижением соглашения. Я поеду в Брюссель, Париж, Берлин, куда угодно, чтобы прийти к сделке. Но даже если этого не получится, мы можем процветать и в случае выхода из ЕС на австралийских условиях", - добавил Джонсон.

По его словам, трудности в переговорах связаны в первую очередь со стремлением Евросоюза распространить свои юридические нормы на британское законодательство. "В Брюсселе думают, что ЕС и Великобритания словно братья-близнецы: если, например, ЕС решает купить дорогую сумочку, то, значит, и Великобритания должна поступить так же, а иначе в отношении нас будут введены тарифы", - сказал глава британского правительства.

Последняя попытка

Как подчеркнул Джонсон в среду по итогам трехчасового рабочего ужина с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, окончательная судьба переговоров должна решиться к 13 декабря. К этому сроку стороны должны окончательно определиться с тем, сохраняется ли еще возможность достичь компромисса, и объявить о продолжении или окончательном провале переговоров. К тому моменту до завершения переходного периода после Brexit, позволяющего сторонам торговать по прежним правилам, останется всего две с половиной недели.

Наиболее существенные противоречия на торговых переговорах по-прежнему вызывают вопросы о распределении квот на рыболовство в исключительной экономической зоне Великобритании после Brexit, так называемых единых правилах игры (то есть об обеспечении условий равной конкуренции для британских и европейских компаний), а также о формате правового регулирования будущих отношений, в частности правилах улаживания споров и роли Европейского суда в этом процессе.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По итогам 2019 года объем торговли Великобритании и ЕС составил примерно $900 млрд. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые нормы, так и не удастся заключить, стороны начнут вести дела по правилам ВТО с применением всех пошлин и квот, как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).