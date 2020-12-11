Требующие отставки Пашиняна активисты парализовали работу ереванского метрополитена

ЕРЕВАН, 11 декабря. /ТАСС/. Оппозиционные активисты, выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в пятницу утром парализовали движения ереванского метро. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"В 09:08 (08:08 мск) движение ереванского метро было парализовано. На станциях метро проводятся акции неповиновения", - отмечается в сообщении.

Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.