Сенат Конгресса США продлил финансирование правительства на неделю

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в пятницу проголосовал за продление временного финансирования федерального правительства до 18 декабря. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Палата представителей одобрила инициативу в среду. Документ должен поступить на подпись президенту Дональду Трампу. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекал как раз 11 декабря. Без продления стране грозила бы новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.

В начале декабря министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская администрация считает приоритетной работу над проектом бюджета на нынешний финансовый год (начался в стране 1 октября), а не разработку очередной резолюции о временном финансировании работы правительства. В Конгрессе продолжаются консультации о принятии полноценного бюджета на 2021 финансовый год. Законодатели уверены, что до 18 декабря они смогут достичь договоренности и утвердить документ. Кроме того, планируется включить в итоговый проект бюджета пакет экстренных мер стимулирования роста американской экономики, из-за которого демократы и республиканцы спорят уже несколько месяцев.