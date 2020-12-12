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Выборы президента США - 2020

Трамп считает, что "законные голоса" обеспечили ему победу с большим отрывом

Американский лидер написал это в Twitter. Администрация соцсети вновь пометила запись президента как сомнительную

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что победил на выборах с большим отрывом, если учитывать только "законные голоса".

"Я победил на выборах с большим отрывом (Трамп написал эти слова заглавными буквами - прим. ТАСС), но помните, я имею в виду только законные голоса, а не всех тех фальшивых избирателей и мошенничество, которые удивительным образом хлынули отовсюду. Какой позор", - говорится в опубликованном в субботу сообщении Трампа в Twitter. Администрация соцсети вновь пометила запись президента как сомнительную.

К 23 декабря результаты голосования коллегии выборщиков должны поступить председателю Сената и на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января должны быть утверждены. 20 января состоится церемония инаугурации президента США.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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