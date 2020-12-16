ООН выбрала новых спецпосланника по Ливии и координатора по Ближнему Востоку

ООН, 16 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН утвердил во вторник кандидатуру болгарского дипломата Николая Младенова в качестве нового спецпосланника генсека ООН по Ливии и норвежца Тора Веннесланда на должность специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в организации.

"Совбез утвердил назначение обеих кандидатур, представленных ранее генсеком ООН", - сказал собеседник агентства.

В СБ были существенные разногласия по поводу назначения преемника предыдущего спецпредставителя в Ливии Гасана Саламе после его отставки в марте. В конце ноября генсек ООН Антониу Гутерриш выдвинул на этот пост кандидатуру Младенова, занимавшего должность координатора по ближневосточному урегулированию. Она устроила все 15 стран совета, однако ряд стран выдвинули условие, чтобы перед его назначением ему была найдена замена на треке палестино-израильского урегулирования.

Во вторник Совбез провел закрытые консультации для оценки работы Миссии ООН по поддержке Ливии. В совместном заявлении по итогам встречи СБ "выразил благодарность за работу исполняющей обязанности спецпредставителя генсека ООН Стефани Уильямс", которая в отсутствие спецпосланника более восьми месяцев руководила переговорным процессом между сторонами конфликта.

Члены СБ также отметили, что "ожидают доклада генерального секретаря с предложениями по эффективному осуществлению мониторинга прекращения огня в Ливии под эгидой ООН".