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Москва выделит материальную помощь ветеранам войны в Молдавии

На встрече посол РФ в республике Олег Васнецов и мэр Кишинева Ион Чебан также обсудили сотрудничество между столицами двух стран

КИШИНЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы выделит материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Молдавии, включая Кишинев. Об этом сообщил посол Российской Федерации в республике Олег Васнецов на встрече с мэром Кишинева Ионом Чебаном, сообщила пресс-служба посольства.

Отмечается, что на встрече обсуждалось сотрудничество молдавской столицы с Москвой, другими городами и регионами России, был отмечен "значительный потенциал межрегионального взаимодействия". "В этой связи российский дипломат информировал градоначальника о решении правительства Москвы выделить материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Республики Молдова, включая город Кишинев", - говорится в сообщении.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон, выступая на саммите ЕАЭС на прошлой неделе, поблагодарил руководство РФ за помощь, оказанную его стране в борьбе с пандемией, экономическим кризисом и сильнейшей за многие десятилетия засухой. В нынешнем году РФ направила в Молдавию несколько партий гуманитарной помощи, в том числе с медицинским оборудованием, дизельным топливом, коммунальной техникой. По просьбе Додона было также принято решение выделить республике кредит в 200 млн евро, однако его получение по ходатайству проевропейских партий в парламенте заблокировал Конституционный суд республики.

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