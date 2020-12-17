Парламент Молдавии принял закон о госбюджете

КИШИНЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии завершил в среду осенне-зимнюю сессию. За такое решение поздно вечером проголосовали 56 из 101 депутата, представляющих Партию социалистов и депутатскую группу "За Молдову".

"Осенне-зимняя сессия парламента завершена - такое решение поддержало большинство депутатов", - сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный. Она подчеркнула, что до Нового года состоится еще одно заседание, приуроченное к инаугурации избранного президента Майи Санду, которая состоится 24 декабря. "Члены постоянного бюро парламента соберутся в ближайшие дни, чтобы принять соответствующее решение", - сказала Гречаный. Предложение оппозиции о вотуме недоверия правительству Иона Кику также обсудят на специальном заседании парламента, добавила Гречаный, по ее словам, дату определит постоянное бюро.

Прежде чем закрыть сессию, депутаты после рассмотрения всех поправок приняли во втором, окончательном чтении законы о госбюджете, а также бюджетах социального страхования и медицинского страхования на 2021 год. Обсуждение и голосование по этим документам проходило на фоне протестов нескольких депутатов от оппозиции, которые днем покинули зал заседаний, а вечером вернулись. Они были возмущены тем, что эти законы были утверждены без них.

Предложенный правительством проект налогово-бюджетной политики на 2021 год разработан с учетом текущей ситуации в стране и тяжелого экономического кризиса, связанного с пандемией. Согласно документу, в следующем году доходы составят $2,4 млрд, что на 11,3% больше, чем в текущем году. Расходы вырастут на 4,1% и составят $3,21 млрд. Дефицит бюджета оценивается в $811,5 млн. Дефицит планируется восполнить за счет продажи государственного имущества и активов банков, находящихся в процессе ликвидации, а также за счет выпуска государственных ценных бумаг и зарубежных грантов и кредитов.