ОБСЕ призвала контактную группу по Донбассу целенаправленнее выполнять задания "четверки"

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины должна "более целенаправленно" выполнять поручения, данные ей год назад участниками саммита лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), и в 2021 году группе необходимо продемонстрировать конструктивный подход. С таким заявлением в четверг выступила спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау по результатам прошедшего накануне в онлайн-формате последнего в этом году заседания группы.

"Состоялась последняя в этом году очередная встреча трехсторонней контактной группы. Напомню, что год назад, в декабре, состоялся саммит "нормандской четверки" в Париже. Это служит призывом к более целенаправленным действиям по выполнению поручений, данных ТКГ (контактная группа - прим. ТАСС) лидерами "нормандского формата", - говорится в заявлении посла, распространенного ее киевским офисом.

Грау выразила надежду, что в 2021 году участники переговоров проявят "взаимопонимание, конструктивный подход и политическую волю", нацеленную на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины. В преддверии новогодних и рождественских праздников представительница ОБСЕ призвала стороны к соблюдению устойчивого режима прекращения огня.

Проблемы безопасности

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отмечает, что режим прекращения огня в Донбассе в основном соблюдается, однако "в течение последних недель наблюдаются тревожные тенденции роста его нарушений", констатировала Грау. Тема соблюдения режима прекращения огня была основным предметом обсуждения рабочей подгруппы по безопасности контактной группы.

В рамках ее работы Грау считает важным проработать вопрос определения новых участков разминирования без учета политических аспектов. "По сравнению с прошлым годом возросло число гражданских лиц, пострадавших от мин и других взрывных устройств. В этой связи считаю необходимым как можно скорее окончательно утвердить в ТКГ предварительно достигнутые договоренности в области безопасности, в том числе относительно определения новых участков разминирования, не связывая это с дополнительными политическими условиями", - подчеркнула дипломат.

В офисе Грау сообщили, что политическая подгруппа контактной группы в ходе последней в этом году встречи обсуждала в том числе вопросы, связанные с выполнением поручения разработать проект плана дальнейших действий в полном соответствии с минскими соглашениями. В этой связи посол отметила важность факта продления парламентом Украины действия закона об особом статусе Донбасса на год. "Надеюсь, что продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" Верховной радой Украины будет способствовать результативным дискуссиям в рабочей группе", - заявила она.

Гуманитарная подгруппа вновь обсуждала условия будущего функционирования контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье в Луганской области, а также темы взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц и поиска пропавших без вести. В центре внимания экономической рабочей подгруппы, как сообщила Грау, были вопросы водоснабжения через линию соприкосновения и выплаты пенсий гражданам Украины, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.