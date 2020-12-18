Постпред Ирана: предложение МАГАТЭ о новой сделке по атому выходит за рамки его мандата

ВЕНА, 18 декабря. /ТАСС/. Мандат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не предусматривает оценку политических шагов вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Новое соглашение на этом направлении не требуется, заявил в пятницу постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, реагируя на предложение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси заключить новую сделку в случае возвращения США в СВПД при администрации избранного президента Джозефа Байдена.

"Как я уже говорил, единственная роль МАГАТЭ заключается в мониторинге и проверке добровольных ядерных мер, указанных в СВПД, а также в регулярном информировании о фактах по этому вопросу. Представление любой оценки того, как выполняются обязательства (например, в отношении нарушений), абсолютно выходит за рамки мандата агентства, и этого следует избегать, - написал иранский постпред в "Твиттере". - МАГАТЭ сыграло роль во время переговоров по СВПД. Обязательства сторон и задачи МАГАТЭ были тщательно согласованы, и каждая сторона знает, что делать для реализации сделки".

"Переговоров по сделке не будет и в случае ее возобновления нет необходимости в новом документе о роли агентства. Не нужно усложнять ситуацию", - подчеркнул дипломат.

17 декабря Гросси в интервью Reuters заявил, что новое соглашение потребуется для возрождения ядерной сделки в случае возвращения в нее США при администрации избранного президента Джозефа Байдена, чтобы гарантировать исправление Ираном допущенных нарушений. Гросси считает, что США вряд ли захотят просто так вернуться к исходной точке с учетом развития ядерной деятельности в Иране.