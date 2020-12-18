ЕС призвал Госдуму отклонить изменения в законодательстве об иноагентах

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Евросоюз просит Госдуму отклонить последние изменения в российском законодательстве об иноагентах. Соответствующее заявление распространила в пятницу внешнеполитическая служба сообщества.

"Государственная дума Федерального собрания РФ рассматривает законодательство, которое еще больше ограничит деятельность иностранных и других неправительственных организаций, рассматриваемых в качестве так называемых иностранных агентов, - отмечается в тексте. - ЕС неоднократно выступал с осуждением российского законодательства об иноагентах с момента начала его принятия в 2012 году". Согласно версии Евросоюза, "это законодательство способствует систематическим нарушениям базовых свобод и ограничивает гражданскую активность и независимые СМИ, а также права оппозиции в России".

"Законодательство об иноагентах идет вразрез с международными обязательствами России в рамках международных норм по правам человека", - утверждается в заявлении. "ЕС присоединяется к призыву Совета Европы об отклонении этих законодательных предложений", - говорится в нем.

Заявления по внутриполитическим вопросам, связанным с европейской трактовкой соблюдения прав человека в странах, не входящих в Евросоюз, делаются внешнеполитической службой сообщества на постоянной основе. "Мы ни в коей мере не вмешиваемся в дела иностранных государств, а лишь выражаем свою позицию по важным с гуманитарной точки зрения вопросам", - сказал ТАСС дипломатический источник в миссии одной из стран ЕС в Брюсселе. Он, впрочем, признал, что ЕС "был бы удовлетворен", если бы российский парламент внял его призыву и пересмотрел законодательство об иноагентах.

Законодательство об иностранных агентах в разной форме существует практически во всех государствах Евросоюза. В настоящее время ЕС ведет активную работу для придания ему экономического значения. В частности, он разрабатывает пакет регуляторных норм, которые поставят под жесткий контроль и частично запретят иностранным компаниям или компаниям со значительной долей иностранного капитала инвестиции в стратегические сектора экономики сообщества, включая сферу коммуникаций и сети 5G.