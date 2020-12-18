Конституционный совет Буркина-Фасо утвердил переизбрание Каборе президентом

ПРЕТОРИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Конституционный совет Буркина-Фасо утвердил в пятницу окончательные результаты состоявшихся 22 ноября президентских выборов и объявил их победителем действующего главу государства Рока Марка Кристиана Каборе. Об этом сообщил новостной портал Burkina 24.

"Кандидат Каборе избран президентом Буркина-Фасо, он победил в первом туре, набрав 57,74% от общего количества поданных голосов избирателей", - объявил во время открытого заседания Конституционного совета его председатель Кассум Камбу.

Для Каборе это вторая подряд победа на президентских выборах. В нынешних выборах участвовали 13 кандидатов.

Камбу сообщил, что явка избирателей составила 50,22%. В минувшем июле парламент страны внес изменения в избирательный закон, который признает президентские и всеобщие выборы состоявшимися даже при условии, что не во всех частях страны избиратели смогли проголосовать.

Буркина-Фасо в последние два года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. За первые шесть месяцев текущего года в стране от действий террористов, согласно Южноафриканскому институту международных отношений, погиб 531 человек, около 1 млн стали беженцами. В восточной и северо-восточной частях страны действуют две террористические группировки: "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам".