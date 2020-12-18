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Президент Армении обсудил с оппозиционером Царукяном ситуацию в стране

Армен Саркисян провел встречу с лидером оппозиционной партии "Процветающая Армения"

ЕРЕВАН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с лидером оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном, на которой обсуждалась сложившаяся в стране ситуация. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента республики.

"Президент Армен Саркисян сегодня встретился с лидером парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. Обсуждалась сложившаяся в стране ситуация", - говорится в сообщении.

Оппозиция Армении уже несколько недель проводит акции протеста, ее лидеры возлагают на премьер-министра Никола Пашиняна ответственность за экономические и социальные проблемы республики. Также оппоненты премьера заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически было капитуляцией. На этом фоне президент Армении призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них - передать власть правительству национального согласия.

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол Воваевич
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