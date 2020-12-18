Команда Байдена пообещала комплексно разрешить опиоидный кризис в США

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Переходная команда избранного президента США Джозефа Байдена намерена сформировать комплексный подход к урегулированию опиоидного кризиса в стране. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте команды.

Документ включает заявления кандидатов на пост министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерры, на должности главного врача Вивека Мерти и директора федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Рошель Валенски. Они акцентируют внимание на том, что в США во время пандемии нового коронавируса регистрируется всплеск уровня смертности от злоупотребления опиоидами и от передозировки наркосодержащих средств. "Эти трагические новости служат нам суровым напоминанием, что мы оказались перед лицом кризиса с наркозависимостью одновременно с кризисом с COVID-19", - отметили Бесерра, Мерти и Валенски.

"Подобный кризис требует координированного ответа на федеральном уровне", - отметили они. В тексте сообщения содержится обещание "сформировать комплексный подход к разрешению кризиса в области наркотической зависимости" и "удвоить усилия, направленные на расширение доступа [наркоманов] к лечению и социально-психологической поддержке". По данным ЦКПЗ, с июня 2019 года по май этого года в США от передозировки умерло около 81 тыс. человек.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидов в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев умерли от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Президент США Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке.