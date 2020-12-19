Трамп заявил, что за масштабной хакерской атакой на США может стоять Китай

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ преувеличили масштабы нынешней хакерской атаки на компьютерные системы американского правительства, и допустил, что за ней мог стоять Китай.

"Хакерская атака намного значительнее выглядит в сообщениях лживых СМИ, чем в действительности. Я был полностью проинформирован, и все находится под полным контролем", - написал он в субботу на своей странице в Twitter.

Он не согласился с утверждениями ряда СМИ о том, что за атакой могла стоять группа работающих на Россию хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Китай. "Россия, Россия, Россия - это любимая песня, когда происходит что угодно, потому что либеральные СМИ по большей части из финансовых соображений до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть он!)", - утверждает президент США.