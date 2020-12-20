AP: Белый дом отменил публикацию заявления с утверждениями о причастности РФ к кибератаке

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Белого дома планировали выступить с утверждением о причастности России к масштабной хакерской атаке на компьютерные системы правительства США, но в последний момент получили указание не публиковать данное заявление. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press .

По словам его источников, "официальные лица в Белом доме были готовы в пятницу днем обнародовать заявление, в котором Россия обвинялась в том, что сыграла основную роль в кибератаке". Упомянутые сотрудники "в последний момент" получили указание отменить публикацию документа. В Белом доме не пояснили, почему было принято такое решение.

Агентство приводит слова источника из числа официальных лиц. "Похоже, что это худший случай хакерской атаки в истории Америки", - полагает он.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Пекин. "Россия, Россия, Россия - это любимая песня, когда происходит что угодно, поскольку либеральные СМИ по большей части из финансовых соображений до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть он!)", - считает Трамп.

Он отметил в своем сообщении аккаунты в Twitter директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа и госсекретаря Майкла Помпео. Руководитель внешнеполитического ведомства США в пятницу в интервью американскому журналисту Марку Левину также прокомментировал сообщения об этих кибератаках. По его версии, к произошедшему причастна Россия. "Думаю, в данном случае мы можем сказать вполне определенно, что эту деятельность осуществляли россияне", - поделился мнением Помпео. Текст интервью распространила пресс-служба Госдепартамента.

Хакерская атака на США

В обнародованном в среду совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Информационное агентство Reuters в понедельник выступило с утверждением, что группа работающих на Россию хакеров получила в результате кибератаки 13 декабря несанкционированный доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности США. В самом ведомстве подтвердили факт взлома и заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами. По версии Reuters, взлому также подверглись сети Минторга и Минфина США. Кроме того, согласно сведениям газеты The Washington Post, хакеры получили доступ к данным Госдепартамента и Пентагона.

В свою очередь глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в пятницу заявил, что ответственность за кибератаку могут нести другие страны, а не Россия, на чем настаивают некоторые американские эксперты и СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг в понедельник обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что глава российского государства Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о партнерстве в области информационной безопасности. По мнению Пескова, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".