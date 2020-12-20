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Президент Казахстана запретил госслужащим держать счета в зарубежных банках

Соответствующий закон также касается депутатов парламента и судей

НУР-СУЛТАН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции. Как сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства, отныне госслужащим запрещается иметь счета в иностранных банках.

Согласно закону, предусмотрен запрет на открытие и владение счетами (вкладами), а также хранение наличных денег и ценностей в зарубежных банках, расположенных за пределами республики. Такая мера распространяется на лиц, занимающих ответственные государственные должности или уполномоченных выполнять государственные функции, а также на должностных лиц. При этом запрет на владение иностранными счетами коснется не только госслужащих, но и депутатов парламента и судей. Кроме того, поправки исключают возможность условно-досрочного освобождения лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.

В документе прописаны нормы, направленные на усиление состязательности и открытости уголовного судопроизводства. Предоставлена возможность ведения уголовного судопроизводства в электронном формате с учетом мнения участников процесса, упрощена процедура согласования с прокурором процессуальных решений. Расширены основания для обжалования и пересмотра постановлений следственного судьи. Дополнены основания для отвода судьи в том случае, если он ранее принимал участие в рассмотрении дела в отношении других соучастников уголовного правонарушения.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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