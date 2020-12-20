В США заявили, что продолжат санкционную политику против Сирии в рамках "закона Цезаря"

ТАСС, 20 декабря. Соединенные Штаты намерены продолжать санкционную политику в отношении Сирии в рамках подписанного год назад президентом США Дональдом Трампом "закона Цезаря". Об этом говорится в сообщении американского посольства в Дамаске, которое было опубликовано в воскресенье на официальной странице диппредставительства в Twitter.

В нем отмечается, что Трамп подписал упомянутый закон с целью "привлечь к ответственности" президента Сирии и сирийское руководство. За минувший год, говорится в сообщении, США ввели санкции против более 90 сторонников сирийского президента.

Посольство США в Сирии указало, что США будут продолжать эти санкции до тех пор, пока "Дамаск не предпримет необратимых шагов к политическому решению [в Сирии] в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН".

Так называемый "закон Цезаря" был подписан президентом США 20 декабря 2019 года. Этот документ дает администрации США право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по версии США, поддерживают власти Сирии, России и Ирана.

Название пакета санкций "закон Цезаря" происходит от псевдонима сирийского военнослужащего, который бежал в 2013 году из страны и якобы передал западным правозащитникам фотоматериалы о насилии над заключенными в сирийских тюрьмах.

МИД Сирии осудил этот пакет санкционных мер. В заявлении сирийского внешнеполитического ведомства указывалось, что документ "основывается на ложных свидетельствах, сфабрикованных враждебными сирийскому народу сторонами".