Карабахские спасатели обнаружили тела 22 армянских военнослужащих

ЕРЕВАН, 20 декабря. /ТАСС/. Спасатели МЧС Нагорного Карабаха, проводившие поисковые работы, обнаружили и вынесли тела 22 армянских военнослужащих из районов, где проводились боевые действия. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба МЧС Нагорного Карабаха.

"Спасатели, проводившие поисковые работы, вынесли тела 22 военнослужащих из Горадиза, Джебраила и Ишханадзора", - говорится в сообщении.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.