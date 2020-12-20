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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Карабахские спасатели обнаружили тела 22 армянских военнослужащих

В МЧС Нагорного Карабаха сообщили, что тела вынесли из Горадиза, Джебраила и Ишханадзора
Джебраил Валерий Шарифулин/ТАСС, архив
Описание
Джебраил
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ЕРЕВАН, 20 декабря. /ТАСС/. Спасатели МЧС Нагорного Карабаха, проводившие поисковые работы, обнаружили и вынесли тела 22 армянских военнослужащих из районов, где проводились боевые действия. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба МЧС Нагорного Карабаха.

"Спасатели, проводившие поисковые работы, вынесли тела 22 военнослужащих из Горадиза, Джебраила и Ишханадзора", - говорится в сообщении.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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