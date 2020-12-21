Адвокаты Трампа попросили Верховный суд США пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Адвокаты действующего американского президента Дональда Трампа просят Верховный суд США отменить изменения, внесенные ранее в законы о голосовании в штате Пенсильвания, что может привести к пересмотру в нем итогов выборов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте избирательного штаба республиканца.

Как отметил личный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани, юристы Трампа добиваются отмены нескольких решений Верховного суда штата Пенсильвания, которые были приняты им по итогам разбирательств. Как следует из заявления, в свете постановлений "были нелегально внесены изменения в законы о голосовании в Пенсильвании непосредственно перед президентскими выборами 2020 года и после них".

Джулиани полагает, что Верховный суд США должен рассмотреть это дело, поскольку оно имеет "общенациональное значение". По версии адвоката, "есть высокая вероятность того, что Верховный суд штата [Пенсильвания] нарушил конституцию страны".

В документе уточняется, что в результате постановлений, которые вынес суд в Пенсильвании, был значительно ослаблен контроль над предотвращением нарушений на состоявшихся 3 ноября выборах. Наблюдатели, в частности, лишились возможности проверять подлинность подписей на присланных по почте бюллетенях. В опубликованной петиции утверждается, что из-за этого якобы "около 2,6 млн присланных по почте бюллетеней были обработаны с нарушениями законов". Представители Трампа считают, что в свете этого более 110 тыс. бюллетеней в штате могут считаться недействительными.

Джулиани просит Верховный суд США принять меры. В качестве одной из возможностей адвокат предлагает отменить утверждение итогов выборов, согласно которым в штате победил кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Штаб республиканца просит Верховный суд США принять решение по ускоренной процедуре.

В начале декабря власти Пенсильвании утвердили итоги голосования на президентских выборах в этом штате, согласно которым победу над действующим президентом Трампом одержал демократ Байден. По данным, размещенным на сайте секретаря штата, Байден набрал 50% голосов, его соперника поддержали 48,8% проголосовавших. Отрыв демократа превышает 80 тыс. голосов. По итогам голосования в Пенсильвании решалась судьба 20 голосов выборщиков.

Итоги выборов в США

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила итоги волеизъявления, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу республиканца Трампа высказались 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

Трамп не признает свое поражение и ранее заявлял о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов. Действия юристов главы Белого дома, однако, не увенчались успехом, их иски отклонены в том числе Верховным судом США.

Результаты голосования коллегии выборщиков должны быть 6 января 2021 года утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.