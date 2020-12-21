{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Адвокаты Трампа попросили Верховный суд США пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании

По версии Рудольфа Джулиани, "есть высокая вероятность того, что Верховный суд штата нарушил конституцию страны"

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Адвокаты действующего американского президента Дональда Трампа просят Верховный суд США отменить изменения, внесенные ранее в законы о голосовании в штате Пенсильвания, что может привести к пересмотру в нем итогов выборов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте избирательного штаба республиканца.

На эту тему
Как проходили выборы президента США - 2020

Как отметил личный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани, юристы Трампа добиваются отмены нескольких решений Верховного суда штата Пенсильвания, которые были приняты им по итогам разбирательств. Как следует из заявления, в свете постановлений "были нелегально внесены изменения в законы о голосовании в Пенсильвании непосредственно перед президентскими выборами 2020 года и после них".

Джулиани полагает, что Верховный суд США должен рассмотреть это дело, поскольку оно имеет "общенациональное значение". По версии адвоката, "есть высокая вероятность того, что Верховный суд штата [Пенсильвания] нарушил конституцию страны".

В документе уточняется, что в результате постановлений, которые вынес суд в Пенсильвании, был значительно ослаблен контроль над предотвращением нарушений на состоявшихся 3 ноября выборах. Наблюдатели, в частности, лишились возможности проверять подлинность подписей на присланных по почте бюллетенях. В опубликованной петиции утверждается, что из-за этого якобы "около 2,6 млн присланных по почте бюллетеней были обработаны с нарушениями законов". Представители Трампа считают, что в свете этого более 110 тыс. бюллетеней в штате могут считаться недействительными.

Джулиани просит Верховный суд США принять меры. В качестве одной из возможностей адвокат предлагает отменить утверждение итогов выборов, согласно которым в штате победил кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Штаб республиканца просит Верховный суд США принять решение по ускоренной процедуре.

В начале декабря власти Пенсильвании утвердили итоги голосования на президентских выборах в этом штате, согласно которым победу над действующим президентом Трампом одержал демократ Байден. По данным, размещенным на сайте секретаря штата, Байден набрал 50% голосов, его соперника поддержали 48,8% проголосовавших. Отрыв демократа превышает 80 тыс. голосов. По итогам голосования в Пенсильвании решалась судьба 20 голосов выборщиков.

Итоги выборов в США

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила итоги волеизъявления, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу республиканца Трампа высказались 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

Трамп не признает свое поражение и ранее заявлял о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов. Действия юристов главы Белого дома, однако, не увенчались успехом, их иски отклонены в том числе Верховным судом США.

Результаты голосования коллегии выборщиков должны быть 6 января 2021 года утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
В администрации Байдена заявили, что ответ на кибератаки не ограничится санкциями
Могут быть приняты меры, направленные на снижение способности "иностранных субъектов" осуществлять такого рода действия в киберпространстве, отметил Рон Клайн, назначенный руководителем аппарата сотрудников Белого дома
Читать полностью