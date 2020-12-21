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Жители Сюникской области Армении перекрыли дорогу, чтобы не пустить Пашиняна в регион

Ранее мэр Гориса Аруш Арушанян призвал сограждан не пропускать Пашиняна в Сюникскую область

ЕРЕВАН, 21 декабря. /ТАСС/. Жители Сюникской области Армении утром в понедельник заблокировали ведущую в регион трассу, чтобы не дать проехать премьер-министру Николу Пашиняну, который отправился в эту область с рабочим визитом. Трансляции с места событий ведут местные новостные порталы.

"Никол Пашинян не должен проехать на нашу землю", - заявил в прямом эфире один из организаторов акции.

Как сообщают местные СМИ, около 2 тыс. полицейских перекрыли дорогу недалеко от города Горис на востоке области, чтобы не пропустить участников акции, которые направляются к символическим воротам области на границе региона. Однако митингующие обошли полицейский кордон и перекрыли дорогу, заблокировав также объездные пути через поля и монастырский комплекс Татев.

Накануне мэр Гориса Аруш Арушанян призвал сограждан не пропускать Пашиняна в Сюникскую область. В понедельник утром агентство Armenpress со ссылкой на пресс-службу полиции сообщило о задержании Арушаняна. В агентстве добавили, что дело передано в Следственный комитет, однако подробности не сообщаются.

Протестующие, перекрывшие дорогу, также требуют освобождения Арушаняна.

Сам Пашинян утром выступил с видеообращением к жителям Сюника. "Прошу всех не разжигать страсти в этой и без того напряженной ситуации. У меня есть обязательства перед каждым из вас, и я готов выполнять свои обязательства. Надеюсь, наш разговор состоится", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

В Армении больше месяца проходят акции протеста оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что подписанное 9 ноября премьером совместное заявление с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе является по сути капитуляцией. Оппозиция также возлагает на премьера ответственность за экономические и социальные проблемы республики. В Ереване почти ежедневно проходят протестные марши противников Пашиняна.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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