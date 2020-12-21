Пашинян поблагодарил Путина за помощь в возвращении армянских военнослужащих

ЕРЕВАН, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Никол Пашинян поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в возвращении армянских военнослужащих на родину.

"Хочу поблагодарить президента Путина за то, что вчера шестеро наших воинов, которые 70 дней находились в лесах, были найдены и эвакуированы. Это сродни чуду. Мы постоянно работаем над вопросом возвращения наших солдат и по этому поводу десятки раз говорили с президентом России", - сказал Пашинян в понедельник на встрече с жителями райцентра Сисиан Сюникской области.

Ранее в воскресенье МЧС Нагорного Карабаха сообщило о возвращении шести военнослужащих.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.