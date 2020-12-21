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Spiegel: ФРГ может ввести санкции после суда над обвиняемым в убийстве грузина в Берлине

Оглашение приговора планируют в марте 2021 года

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ планирует вместе с партнерами в ЕС ввести новые санкции против России в случае обвинительного приговора подозреваемому в громком убийстве гражданина Грузии в Берлине. Об этом сообщило в понедельник издание Der Spiegel со ссылкой на источники в германском кабмине.

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По информации Der Spiegel, пока власти ФРГ хотят воздержаться от дальнейшей реакции на инцидент с Алексеем Навальным. "Несмотря на это, Берлин планирует принять новые штрафные меры против России. В правительственных кругах заявляют, что самое позднее по вынесении приговора в судебном процессе по делу об убийстве в [берлинском парке] Тиргартене нужно будет действовать вместе с партнерами по ЕС и ввести новые санкции", - говорится в статье. Издание напомнило, что оглашение приговора пока намечено на март следующего года.

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