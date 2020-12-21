Трамп настаивает на сверке подписей на избирательных бюллетенях в штате Джорджия

"Губернатор Джорджии Брайан Кемп и его марионетка [заместитель губернатора Джорджии] Джеффри Данкан вместе с секретарем Джорджии [Брэдом Раффенспергером] особо не торопятся с процедурой проверки подлинности подписей и не позволяют проверить [их] в округе Фултон. Что скрывают эти республиканцы лишь по названию?" - написал глава государства в Twitter.

Он считает, что данная процедура необходима для победы сенаторов-республиканцев от Джорджии Дэвида Пердью и Келли Леффлер в намеченном в штате на 5 января втором туре выборов в Сенат Конгресса США. Трамп утверждает, что "Леффлер и Пердью не смогут победить 5 января, если только эти люди не разрешат процедуру проверку подписи". "Поторапливайся, Брайан Кемп", - добавил президент.

От исхода голосования в Джорджии зависит соотношение сил в верхней палате Конгресса США. По данным телеканала Fox News, Республиканская партия по итогам прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов довела свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Но с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну. Таким образом, вопрос контроля над Сенатом будет окончательно решаться во время второго тура выборов в Джорджии, где на кону стоят два сенатских мандата.

При этом 19 декабря глава вашингтонской администрации разместил у себя в Twitter сообщение, согласно которому Пердью готов "продолжать бороться за Дональда Трампа" и даже подвергнуть сомнению результаты состоявшегося 14 декабря голосования коллегии выборщиков на совместном заседании обеих палат Конгресса. Выборщики подтвердили, что победителем ноябрьских президентских выборов в США стал демократ Джозеф Байден, нанесший поражение нынешнему американскому лидеру - республиканцу Трампу.

Последняя попытка

6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса под председательством вице-президента Майкла Пенса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно существующим правилам, рассматриваются только возражения в письменной форме, поданные как минимум одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. Если хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против их позиции, протест не принимается.

Группа законодателей-республиканцев во главе с конгрессменом Моррисом Бруксом (от штата Алабама) собирается предпринять последнюю попытку оспорить результаты выборов во время утверждения итогов голосования коллегии выборщиков на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января. Брукс намерен воспользоваться правом в письменной форме подать протест против утверждения голосов выборщиков от штатов Аризона, Пенсильвания, Невада, Джорджия и Висконсин. Кроме этого, ему нужно заручиться поддержкой хотя бы одного из членов Сената. Им и может стать Пердью, либо избранный сенатор-республиканец (от штата Алабама) Томми Табервилл, который ранее допустил такую возможность.

В этом случае контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, где большинство имеют республиканцы, должны приостановить совместное заседание, чтобы раздельно рассмотреть и провести голосование по вопросу недействительности голосов выборщиков от упомянутых штатов. Однако, как отмечают комментаторы, Палата представителей проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Байдена.

В ходе прошедших в ноябре всеобщих выборов американцы выбирали президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий. Трамп по-прежнему не признает своего поражения, заявляя, что демократы путем различных манипуляций с подсчетом голосов избирателей украли у него победу.