Yomiuri: Абэ не будут предъявлять обвинение в подкупе избирателей

ТОКИО, 22 декабря. /ТАСС/. Специальная следственная группа Токийской прокуратуры на добровольной основе опросила бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и пришла к выводу, что вопреки многочисленным сообщениям печати ему нет оснований предъявлять обвинения в подкупе избирателей и нарушении законодательства о политических фондах. Об этом сообщила во вторник газета Yomiuri со ссылкой на источники.

В то же время, по этим сведениям, обвинение по упрощенной процедуре может быть предъявлено старшему секретарю 66-летнего экс-премьера, который возглавлял правительство страны с декабря 2012 по сентябрь 2020 года, когда он ушел в отставку по состоянию здоровья. Конкретно речь идет о проведении в одном из отелей с 2013 по 2019 год приемов для организаций сторонников Синдзо Абэ из его избирательного участка в префектуре Ямагути на юго-западе главного острова Хонсю. Они вносили плату за угощение, однако, как было установлено, ее не хватало, и из фондов экс-премьера на эти цели без должного оформления документации было выделено с 2015 года по меньшей мере 40 млн иен (более $387 тыс.).

Подобные выплаты могут быть расценены как нарушение закона и подкуп избирателей. Осужденному по такой статье грозит тюремное заключение до пяти лет или штраф до 1 млн иен (около $9,7 тыс.). Прокуратура пришла к выводу, что Абэ не знал о деталях таких выплат.

В настоящее время оппозиция требует вызвать экс-премьера в парламент и допросить под присягой об обстоятельствах этого дела, которое уже несколько лет лихорадит японскую политическую жизнь.