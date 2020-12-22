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Трамп наградил Абэ, Моди и Моррисона военной наградой "Легион почета"

Помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен передал награды послам Японии, Индии и Австралии

ТАСС, 22 декабря. Действующий президент США Дональд Трамп наградил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также глав правительств Индии и Австралии Нарендру Моди и Скотта Моррисона военной наградой Соединенных Штатов - орденом "Легион почета". Об этом в понедельник сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, его слова приводятся на официальной странице Совета национальной безопасности (СНБ) страны в Twitter.

О'Брайен передал награды послам соответствующих стран. Как поясняет ведомство, Абэ был награжден за "его лидерство и видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", Моди - "за лидерство в укреплении американо-индийского стратегического партнерства", а Моррисон удостоен ордена "за лидерство в реагировании на глобальные проблемы и продвижение коллективной безопасности".

Теги
СШАТрамп, Дональд
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