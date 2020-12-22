Иран выплатит компенсации по сбитому Boeing согласно международным нормам

ТЕГЕРАН, 22 декабря. /ТАСС/. Иранская сторона выплатит компенсации по сбитому по ошибке в окрестностях Тегерана украинскому самолету в соответствии с международными нормами. Об этом заявил во вторник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Компенсации должны быть выплачены в соответствии с международными нормами без дискриминации по признаку гражданства", - цитирует его пресс-служба правительства Ирана. Рабии добавил, что "компенсации не отменяют судебное разбирательство и уголовную ответственность [по делу о сбитом самолете]".

9 декабря замглавы украинского МИД Евгений Енин заявил, что Тегеран отозвал свое предложение о выплатах компенсаций семьям погибших в катастрофе сбитого Ираном самолета. По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинались.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", следовавший рейсом Тегеран - Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Среди 176 погибших - граждане Канады, Ирана, Афганистана, Великобритании, Германии, Швеции и Украины. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель".