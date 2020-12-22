СМИ: мэра Рио-де-Жанейро арестовали по делу о коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 декабря. /ТАСС/. Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла был арестован во вторник по делу о коррупции. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, ранним утром полиция появилась в доме градоначальника в западной части Рио-де-Жанейро с ордером на арест. В рамках того же расследования были взяты под стражу еще как минимум два человека. Речь идет о предпринимателе Рафаэле Алвесе и бывшем следователе Фернанду Морайсе. Все они подозреваются в организации преступной схемы, позволявшей присваивать средства из городской казны и вымогать деньги у представителей бизнеса.

По версии следствия, в рамках одного из эпизодов дела Алвес, пользуясь своими связями с высокопоставленными муниципальными чиновниками, обещал частным компаниям помощь в получении выгодных контрактов с мэрией. За эти услуги он брал с предпринимателей деньги, которые потом, предположительно, распределялись среди всех участников преступной схемы.

Кривелла занимает пост градоначальника с января 2017 года. В ноябре он проиграл второй тур муниципальных выборов, на которых пытался добиться переизбрания. Мандат градоначальника истекает 1 января 2021 года. До того как начать политическую карьеру, Кривелла был евангелическим пастором и исполнял песни в религиозном жанре госпел.

Другие скандалы с участием мэра

В конце сентября Региональный избирательный суд Рио-де-Жанейро запретил Кривелле участвовать в выборах в ближайшие шесть лет, обвинив его в злоупотреблениях служебным положением. В частности, в вину градоначальнику вменялось то, что в 2018 году он на одном из мероприятий подведомственного префектуре предприятия представил своего сына Марселу Оджи Кривеллу как кандидата на пост депутата федерального парламента. Как утверждает мэр, сам факт того, что его сын проиграл выборы, свидетельствует в пользу несостоятельности обвинений.

В начале сентября Кривелла стал фигурантом другого крупного скандала: как выяснили местные СМИ, префект организовал у городских медучреждений дежурство подчиненных, которые препятствовали работе прессы, срывали интервью с пациентами, не позволяя им жаловаться перед камерами на работу больниц. На этом фоне ряд муниципальных депутатов предприняли неудачную попытку отстранения мэра от должности. Кроме того, в начале сентября полиция провела обыски в доме у бывшего пастора-евангелиста Кривеллы по подозрению в коррупции и создании ОПГ.