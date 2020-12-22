Турция ждет от Вашингтона пересмотра решения о санкциях за С-400

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Турция ждет, что Вашингтон пересмотрит свое "ошибочное решение" ввести санкции за покупку Анкарой российских ЗРС С-400. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала NTV министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы сделаем все, что сможем, чтобы исключить какой-либо вред от санкций. США должны срочно изменить это ошибочное решение. Мы ждем, что они пересмотрят его", - сказал он. Акар отдельно отметил, что ситуация с санкциями "негативно отразится в первую очередь на совместных мероприятиях Турции с НАТО".

Относительно состояния комплексов С-400 министр сообщил, что в настоящее время продолжается "настройка и обслуживание" дивизионов. "В контексте С-400 есть ряд факторов - политические, военные, экономические, технические. Вот в рамках этих факторов мы продолжаем действовать, как и планировалось изначально", - сказал он.

Власти США 14 декабря объявили о введении рестрикций в отношении руководителя Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и еще трех граждан республики - Мустафы Альпера Дениза, Серхата Генчоглу и Фарука Йигита - в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Согласно заявлению госсекретаря США Майкла Помпео, рестрикции являются "четким сигналом" о том, что США будут "в полной мере применять CAATSA" и "не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами".

МИД Турции выступил с осуждением американских санкций и пообещал принять ответные меры. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подчеркивал, что намерения Вашингтона ввести против Анкары санкции из-за приобретения ею российских С-400 являются проявлением неуважения к важному партнеру по НАТО.