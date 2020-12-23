Япония выразила обеспокоенность по поводу совместного воздушного патрулирования РФ и Китая

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии выразило обеспокоенность по поводу состоявшегося 22 декабря совместного воздушного патрулирования России и Китая. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"22 декабря четыре китайских и два российских бомбардировщика совершили полет над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. В связи с этим экстренно были подняты в воздух истребители Воздушных сил самообороны. При этом мы не получали никакого предупреждения [о патрулировании] от России и Китая, - сказал Като. - В связи с этим наша страна выразила обеспокоенность по дипломатическим каналам российской и китайской стороне".

Во вторник о патрулировании авиагруппы в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС РФ и четырех стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" ВВС Китая сообщило Минобороны РФ. В министерстве подчеркнули, что самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права.