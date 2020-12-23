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Пандемия COVID-19
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Малайзия ведет переговоры с Россией о закупке 6,4 млн доз вакцины "Спутник V"

Как сообщило агентство Reuters, местные власти также обсуждают вопрос закупки дополнительных партий вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech

ТАСС, 23 декабря. Малайзийские власти ведут переговоры с Россией о приобретении 6,4 млн доз вакцины от нового коронавируса "Спутник V". Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил в среду на пресс-конференции министр науки, технологий и инноваций Малайзии Хайри Джамалуддин.

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По его словам, страна также обсуждает вопрос закупки дополнительных партий вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech. Ранее Малайзия уже договорилась о приобретении 12,8 млн доз этого препарата в 2021 году.

Премьер-министр страны Мухиддин Яссин ранее объявил о достигнутых с британско-шведской компанией AstraZeneca договоренностях о поставке 6,4 млн доз вакцины. Он сообщил, что в будущем году власти закупят препарат в объеме, который необходим для 80% населения. С этой целью, уточнил глава правительства, также завершаются переговоры с китайскими компаниями Sinovac Biotech и CanSino.

РФ 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". По информации Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составляет 95%.

С начала пандемии в Малайзии зафиксировали более 97 тыс. случаев заражения коронавирусом, от вызываемого им заболевания умерли 439 человек.

Теги
МалайзияРоссияПандемия COVID-19Мухиддин Яссин
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