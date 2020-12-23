СМИ: первые военные США покинули территорию Сомали в рамках операции по их эвакуации

ПРЕТОРИЯ, 23 декабря. /ТАСС/. Первые подразделения Вооруженных сил США прибыли на борт находящегося у берегов Сомали десантного корабля ВМС США Makin Island в рамках операции по выводу американского контингента с территории страны. Об этом сообщил в среду сомалийский новостной портал Goobjoog News.

Переброска военнослужащих с материка происходит при поддержке прибывших на кораблях подразделений морской пехоты, отмечает он. Численность контингента Соединенных Штатов в Сомали, подлежащего эвакуации, составляет около 700 военнослужащих.

Доставка выводимого персонала осуществляется с помощью конвертопланов, развернутых на борту Makin Island. Десантный корабль входит в оперативную группу ВМС США, которая сейчас находится у берегов Сомали для выполнения распоряжения президента Дональда Трампа от 4 декабря о выводе почти всех американских войск из Сомали к началу 2021 года. В нее также входит авианосец USS Nimitz, который прибыл в оперативный район 21 декабря.

Как отмечает портал Somali Guardian, основная часть выводимых из Сомали сил будет переброшена на морскую экспедиционную базу "Кэмп-Лемонье" в Джибути. Она является крупнейшей базой США в Африке с численностью персонала около 3 тыс. человек. Еще небольшая группа американских военных будет доставлена в Кению, где также существуют объекты США. На текущий день в Африке находятся до 6 тыс. военнослужащих США.