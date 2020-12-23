Опрос: Тэтчер была бы самым подходящим премьером для Великобритании в 2020 году

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Маргарет Тэтчер, занимавшая пост премьер-министра Великобритании с 1979 по 1990 год и получившая прозвище "железная леди", смогла бы наиболее успешно справиться с управлением делами Соединенного Королевства в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в среду газетой Daily Mail.

В опросе приняли участие порядка 2 тыс. респондентов, которые должны были выбрать одного из восьми британских премьеров, занимавших этот пост за последние 44 года. Участникам опроса было необходимо выбрать человека, который, по их мнению, наилучшим образом справился бы со всеми проблемами страны в текущем году, такими как завершение процесса выхода Великобритании из Евросоюза, а также борьба с пандемией коронавируса.

По итогам голосования лидера консерваторов Маргарет Тэтчер выбрали 32% респондентов, на втором месте оказался представитель лейбористов Тони Блэр с 11%. Примечательно, что Тэтчер была лидером опроса и среди респондентов от 18 до 24 лет, несмотря на то, что они родились уже после того, как "железная леди" покинула пост премьер-министра.

"Есть некоторое разочарование, что наши нынешние политики не принимают тяжелых решений, не защищают то, что правильно, и скорее следуют, нежели чем ведут за собой. <...> Даже учитывая все промахи и несмотря на противоречия, у политиков наподобие Маргарет Тэтчер, и даже у Тони Блэра, было видение того, что они хотели сделать, и они это реализовывали", - резюмировал Джеймс Джонсон, советник бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и один из основателей компании J.L. Partners, которая провела для Daily Mail данный опрос.