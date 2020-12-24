СМИ: Абэ даст объяснения по делу о махинациях с политическими фондами

ТОКИО, 24 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ 25 декабря даст публичное объяснение по делу о махинациях с политическими фондами. Об этом в четверг сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что в настоящий момент представители правящей и оппозиционных партий ведут переговоры о форме и месте дачи объяснений бывшим главой правительства. Планируется, что это может произойти в одной из комиссий парламента, отмечает Kyodo.

Кроме того, Абэ в связи с этим, по данным агентства, проведет пресс-конференцию в парламенте вечером в четверг.

Ранее Kyodo сообщило, что специальная следственная группа Токийской прокуратуры решила не предъявлять обвинение бывшему премьеру, однако предпочла выдвинуть их против его старшего секретаря Хироюки Хаикавы.

Обвинение связано с проведением в одном из токийских отелей с 2013 по 2019 год приемов для организаций сторонников Абэ из его избирательного участка в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю. Они вносили плату за угощение, однако, как было установлено, ее не хватало, и из фондов экс-премьера на эти цели без должного оформления документов было выделено с 2015 года по меньшей мере ¥40 млн (более $387 тыс.). Подобные выплаты могут быть расценены как нарушение закона и подкуп избирателей. Осужденному по такой статье грозит тюремное заключение до пяти лет или штраф до ¥1 млн (около $9,7 тыс.).

Синдзо Абэ возглавлял правительство страны с декабря 2012 по сентябрь 2020 года, когда он ушел в отставку по состоянию здоровья.