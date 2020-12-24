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Майя Санду принесла присягу и вступила в должность президента Молдавии

Она также высказалась за проведение досрочных выборов в парламент без формирования временного правительства после отставки кабинета Иона Кику
Президент Молдавии Майя Санду Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Молдавии Майя Санду
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Майя Санду вступила в должность президента Молдавии. В ходе торжественной церемонии инаугурации, которая состоялась в четверг в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов, она принесла присягу на конституции. Трансляцию мероприятия ведет телеканал Moldova 1.

"Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдавии", - зачитала текст присяги Санду.

Формирование временного правительства

Санду высказалась за проведение досрочных выборов в парламент без формирования временного правительства после отставки кабинета Иона Кику. 

"Досрочные выборы [в парламент] - это единственная возможность отчистить законодательный орган и выйти из тупика. В действующем парламенте нет 51 депутата, которые поддержат народное правительство. Других вариантов нет", - сказала Санду.

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МолдавияСанду, Майя
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