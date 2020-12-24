WSJ: Байден может сократить расходы на модернизацию ядерного арсенала США

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Администрация избранного президента США Джозефа Байдена планирует рассмотреть программу модернизации ядерного арсенала страны на предмет возможного сокращения и корректирования. Об этом сообщила в четверг американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

"Приходящая администрация Байдена планирует пересмотр программы на $1,2 трлн по модернизации в ядерной сфере с прицелом на сокращение расходов на ядерные вооружения и их роли в стратегии Пентагона", - говорится в материале. Как констатирует издание, во время кампании демократ заявлял о готовности урезать "чрезмерные траты" США на ядерный арсенал, он также "критиковал решение президента США Дональда Трампа о разработке новой крылатой ракеты, запускаемой с подводной лодки".

По словам источников газеты, "новая администрация также, скорее всего, пересмотрит решение Пентагона разработать новую межконтинентальную ракету наземного базирования, которая, согласно оценкам, будет стоить $100 млрд с учетом боеголовки". "Нам нужно модернизировать наши средства сдерживания, - приводятся в материале слова источника из числа бывших официальных лиц. - Но мы не можем тратить такие средства, какие сейчас выделяются".

В материале отмечается, что ранее сотрудники вашингтонского Фонда Карнеги представили переходной команде Байдена рекомендации приостановить "программу [по разработке] межконтинентальных ракет нового поколения до предстоящих переговоров по контролю над вооружениями, целью которых будет установление более строгих ограничений для ракет наземного базирования США и РФ".

"Ожидание того, что Байден взглянет по-новому на программы модернизации, вызвали споры о будущем американских средств ядерного сдерживания", - говорится в публикации. Одной из причин этого, как констатирует издание, стали заявления демократа во время гонки. Он отмечал, что США должны изменить военную доктрину таким образом, чтобы американское ядерное оружие расценивалось лишь как средство сдерживания, а его применение допускалось лишь в ответ на аналогичный шаг другого государства. Как констатируется в материале, в настоящее время США рассматривают возможность применения ядерного арсенала для ответа на "серьезное неядерное стратегическое нападение" в "чрезвычайных обстоятельствах".

В статье отмечается, что представители переходной команды Байдена не ответили на запрос с просьбой пояснить, какие шаги планируется предпринять по сокращению указанных программ.

Итоги выборов в США

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Байден станет новым главой государства. Трамп не признает поражения и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов действующего президента не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.

Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января 2021 года.