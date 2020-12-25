СМИ: в Пентагоне обсуждают действия на случай введения Трампом военного положения

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Командование Вооруженными силами США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, тайком от действующего президента Дональда Трампа обсуждает сценарий своих действий на случай решения республиканца ввести военное положение до инаугурации 20 января избранного главы государства демократа Джозефа Байдена. Об этом сообщил в четверг журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным этих источников, упомянутые выше дискуссии ведутся втайне от Белого дома и сторонников Трампа в командовании американских ВС. Составляются планы конкретных шагов в том случае, если поступит приказ ввести в столицу регулярные войска и обеспечить порядок на время инаугурации и переходного периода. В Пентагоне не исключают, что действующий президент страны мобилизует своих многочисленных сторонников, чтобы помешать процессу передачи власти будущей администрации Байдена. Допускается и практически нереальный сценарий, при котором Трамп задействует войска для захвата оборудования, предназначенного для обработки избирательных бюллетеней, и постарается каким-либо образом добиться пересмотра результатов ноябрьских выборов.

Источники издания выражают крайнее беспокойство тем, что Минобороны могут втянуть в подобный кризис. "Президент в настоящий момент из-за коронавируса наделен беспрецедентными чрезвычайными полномочиями. Это обстоятельство может убедить его, особенно если он прислушивается к мнению определенных своих сторонников, в том, что он обладает неограниченной властью и выше закона", - приводит журнал мнение источника из числа генералов в отставке. Он признал, что президент США, являющийся верховным главнокомандующим ВС страны, в исключительных обстоятельствах вправе объявлять военное положение, однако военные однозначно не подчинятся каким-либо приказам, чреватым нарушением закона.

В публикации позиция военного командования США противопоставляется мнению бывшего помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна. Он на прошлой неделе в эфире телеканала Newsmax TV допустил возможность использования армии для проведения перевыборов в ряде штатов. Как информировали телекомпания CNN и газета The New York Times, после интервью Флинна пригласили в Белый дом, где генерал повторил свое мнение. Впоследствии Пентагон сделал все возможное, чтобы отмежеваться от позиции Флинна и его встречи в Белом доме.

26 ноября Трамп сообщил о решении помиловать своего бывшего помощника по национальной безопасности. Флинн в феврале 2017 года был вынужден покинуть указанный пост из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в Вашингтоне.

Итоги выборов

Ранее американский лидер в связи с начавшимися в стране беспорядками после смерти в Миннеаполисе афроамериканца неоднократно заявлял о готовности при необходимости воспользоваться законом о подавлении восстаний от 1807 года, который дает право на использование вооруженных сил внутри страны. Глава Пентагона Марк Эспер выступал против применения этого закона. Трамп в ноябре отправил в отставку Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности министра обороны страны.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила итоги волеизъявления, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу республиканца Трампа высказались 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

Трамп не признает свое поражение и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов. Действия юристов главы Белого дома не увенчались успехом, их иски отклонены в том числе Верховным судом США.

Результаты голосования коллегии выборщиков должны быть 6 января 2021 года утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.