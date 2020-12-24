Простить самого себя? От Дональда Трампа ждут решения, которое всколыхнет Америку

До истечения полномочий президента США Дональда Трампа остается меньше четырех недель: 20 января 2021 года его место за столом в Овальном кабинете займет демократ Джозеф Байден. В Белом доме к передаче власти готовятся заранее. В последние недели администрация республиканцев принимает решения, которые будет трудно (или даже юридически невозможно) пересмотреть ее сменщикам. В этом числе — новые санкции против Ирана и Китая, смягчение экологических стандартов и помилование людей, близких к нынешнему президенту. Иммунитет от уголовного преследования на федеральном уровне может получить и сам Дональд Трамп, если этого захочет. Но только простить себя самого значило бы для него косвенно признать собственную вину. Считает ли Трамп, что он в чем-либо преступил закон? Именем Америки вы свободны Неотъемлемое право президентов Соединенных Штатов предоставлять свободу осужденным закреплено в статье 2 американской конституции. Особенность этой нормы — ее упреждающий, или превентивный, характер. Как президент Дональд Трамп имеет право простить, кого посчитает нужным, по всем обвинениям, включая те, которые еще не были выдвинуты. Ни количество таких прощений, ни список лиц, которые под них подпадают, не ограничены законом.

На эту тему Сторонники Трампа намерены провести его "вторую инаугурацию" онлайн

В прошлом вокруг президентских помилований уже разгорался скандал. В 2001 году уходивший президент Билл Клинтон избавил от преследования бизнесмена Марка Рича, осужденного за уклонение от налогов и незаконные нефтяные сделки. У акта милосердия угадывалась корыстная подоплека: супруга Рича и он сам получили известность пожертвованиями на кампании демократов. Вдобавок для освобождения преступника Клинтон выбрал свои последние часы в публичной политике: срок его полномочий истекал в точности в день помилования. На Клинтона посыпались упреки — но он мог их себе позволить, ведь больше не выдвигался ни на одну должность и просто отправился на покой. Тогда же стало ясно, что с юридической точки зрения оспорить президентские помилования невозможно. Об этом хорошо известно Трампу: семью неделями, прошедшими после выборов 3 ноября, он воспользовался, чтобы простить своих осужденных соратников — бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, известного лоббиста, политического консультанта Роджера Стоуна и бывшего руководителя президентской кампании Трампа Пола Манафорта. По мере того, как последние дни президентства республиканца приближаются, ставки возрастают. Упреждающего помилования от Трампа может ожидать его адвокат Рудольф Джулиани, подозреваемый в поиске компромата на противников президента нечестными путями. И дело не ограничивается только им. Твердое президентское "я прощаю" может прозвучать для членов его семьи (сын президента Эрик проходит по одному из расследований как свидетель) и даже для него самого. Правда, в этом случае Трампу, скорее всего, предстоит суд, который точнее определит границы его прав. Трамп читает конституцию между строк

На эту тему СМИ: в администрации Трампа опасаются, что он злоупотребит властью

Располагает ли президент полномочиями прощать буквально всех, включая самого себя, — одна из неразрешенных загадок американского конституционного права. За предшествовавшую историю США поводов рассмотреть этот вопрос по существу и вынести окончательное решение так ни разу и не предоставлялось. Это неудивительно, ведь компетенцией поставить точку в щекотливом вопросе располагает только Верховный суд и лишь в случае, если к нему обратятся с иском. Для этого требуется прецедент: чтобы по крайней мере один президент США осмелился и простил себя сам. И все же то, что 45-му американскому лидеру приходит в голову такая мысль, - далеко не досужие подозрения. Еще в 2018 году Трамп заявлял, что имеет "полное право" на самопрощение, и с тех пор возвращался к этой теме вновь и вновь. В последний раз - уже после поражения на выборах в ноябре. Тогда все еще хозяин Белого дома ретвитнул новость о том, что конгрессмен-республиканец Мэтью Гейтс призвал его не сомневаться и простить себя самому. Явный признак того, что деликатная возможность остается на повестке дня. И в самом деле, оказавшись в юридическом тупике, Трамп имеет полное право трактовать законы в свою пользу. Но только на свой страх и риск, ведь в этом случае волей-неволей вступает на неровную почву. Сменяющие его в Белом доме демократы получат возможность обратиться в суд, а тот при неудачном развитии событий аннулирует самопомилование. Единственная причина для Байдена не грозить этим - то, что с пустыми руками обращаться неуместно. Федеральной прокуратуре понадобится сначала завести на Трампа дело. И вот в таком случае последует сначала первый суд, затем, скорее всего, второй. И все же ничто не говорит за то, что решение помиловать себя президентом Трампом уже принято. Ведь объявить о нем избирателям и сохранить при этом их поддержку чрезвычайно сложно. Миллиардер-республиканец дает понять, что не исключает для себя участия в президентской кампании 2024 года, а это подразумевает сохранение репутации. Бывшему президенту придется объяснять, почему он не доверяет судебным органам США и решил "застраховать" себя от них, задействовав максимум своих полномочий. И есть еще один довод, способный разубедить Трампа: сам он уже стал фигурантом нескольких расследований, которые могут быть доведены до суда. Но все они проходят на уровне отдельных штатов, где президентское помилование по американским законам не действует. Это значит, отвести непосредственно нависающую над ним угрозу, простив себя, политик не может, и странно было бы вместо этого рисковать, заранее готовясь к опасности, которой пока нет. Байден получает наследство

На эту тему CNN: Трамп не собирается покидать Белый дом в день инаугурации Байдена

Помимо собственной судьбы уходящий президент США стремится повлиять на будущий политический курс своей страны, который демократы намерены развернуть влево. Последними неделями у власти Трамп воспользовался, чтобы предоставить американским нефтяникам права на поиск и добычу нефти в арктических зонах на Аляске — местах, на неприкосновенности которых настаивают экологи. Уходящая администрация внесла изменения в правила охраны окружающей среды, мешающие их ужесточению. Упразднить эти поправки можно будет только с согласия Сената, а для этого демократам еще необходимо добиться в нем большинства, победив на довыборах в штате Джорджия. Если этого не случится, раздражающие "зеленых" решения останутся в силе на неопределенный срок.