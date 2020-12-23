"Джорджия в моих мыслях". Почему от выборов в этом штате зависит будущее США?

Американский предвыборный цикл остался позади, но стране предстоит пережить еще одно важное голосование — второй тур выборов сенаторов в Джорджии. От решения жителей этого штата зависит, кто займет большинство мест в верхней палате Конгресса США при новом президенте. Если победу одержат республиканцы, то Джо Байдену будет гораздо сложнее выполнить свои предвыборные обещания. Несмотря на то что демократы все же заполучили Белый дом, они не могут похвастаться успехами на местном уровне. Кроме президента, в единый день голосования 3 ноября граждане также выбирали полный состав Палаты представителей и треть членов Сената. Сейчас эти собрания контролируют демократы и республиканцы соответственно. И если в Палате представителей демократы не без потерь, но все же сохранили большинство, то в Сенате им удалось отвоевать лишь один голос. В результате 50 мест из 100 в верхней палате Конгресса досталось республиканцам против 48 у демократов. Чтобы обеспечить себе контроль над этим собранием, демократам нужно победить в Джорджии, где на кону сразу два сенаторских кресла. Если им это удастся, то расстановка сил окажется 50 на 50, а решающий голос вице-президента Камалы Харрис даст либеральному лагерю перевес. Если же Джорджия проголосует иначе, то Сенат сохранят республиканцы, которые смогут блокировать инициативы своих оппонентов и серьезно усложнить президентство Джозефу Байдену. "Нам нужно, чтобы от этого штата было два сенатора, которые хотят что-то сделать, а не два сенатора, которые желают лишь создавать помехи", — заявил Байден в Атланте, куда он приезжал на минувшей неделе, чтобы поддержать кандидатов-демократов Джона Оссоффа и Рафаэля Уорнока.

Сенат США Сенат — верхняя палата Конгресса США, который находится на Капитолийском холме в Вашингтоне. Важнейшие полномочия Сената: утверждение международных договоров и президентских назначений на высшие государственные посты — послов, консулов, судей Верховного суда, министров. Кроме того, Сенат имеет право по представлению Палаты представителей (нижней палаты Конгресса) решать вопрос об импичменте президента.​​​ Также в Сенате работают постоянные и временные комитеты для различных целей, в том числе для рассмотрения законопроектов и надзора за исполнительной властью. Верхняя палата может блокировать или затягивать принятие законов, назначая дополнительные обсуждения. Всех членов Конгресса избирают прямым голосованием по мажоритарной системе. Процедура выборов проходит согласно законам штатов. Ограничений на число сроков, на которые могут избираться члены обеих палат, конституция не устанавливает. В состав Сената входят 100 человек, по два от каждого штата. Таким образом, все штаты имеют равное представительство вне зависимости от численности населения. Сенатором может быть американец не моложе 30 лет, гражданин США не менее девяти лет и проживающий в штате, от которого избирается. Срок полномочий сенаторов — шесть лет. Чтобы обеспечить преемственность в работе палаты, каждые два года одна треть состава (35 сенаторов) подлежит переизбранию. При вакансии места в Сенате в определенных штатах проходят дополнительные выборы, на которых кандидат избирается не на шесть лет, а до окончания полномочий выбывшего сенатора, в некоторых штатах губернатор может назначить временно исполняющего обязанности сенатора. Сенат возглавляет вице-президент страны, однако его участие в голосованиях ограничивается только теми случаями, когда голоса сенаторов разделяются поровну. Фактическим главой палаты является временный председатель. Эту должность обычно занимает самый старший сенатор от партии большинства (он утверждается простым большинством голосов — 50% + 1). Продолжение

Что происходит в Джорджии? По законам Джорджии, если ни один из кандидатов в сенаторы не набирает более 50% голосов, то назначается второй тур, где участвуют лидеры гонки. В настоящее время в штате одновременно проходят сразу две предвыборные кампании за места в Сенате. В обоих случаях действующие сенаторы-республиканцы противостоят новичкам-демократам. Даже если лишь одному из республиканцев удастся победить, то Сенат останется красным (цвет Республиканской партии).

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Досрочное голосование началось уже 14 декабря и продлится до 5 января. Традиционно Джорджия оставалась под контролем республиканцев, но победа — с небольшим отрывом (49,25% против 49,51%), — которую Байден одержал здесь над Трампом, дала демократам повод для оптимизма. В последний раз демократы побеждали в этом штате в 1992 году, когда большинство жителей проголосовали за Билла Клинтона. Именно поэтому республиканцы делают все возможное, чтобы сплотить свой электорат. В борьбу за сенатские кресла активно включился действующий президент США Дональд Трамп. Визит в Джорджию в начале декабря стал его первой официальной поездкой после выборов 3 ноября. "Они украли и сфальсифицировали наши президентские выборы, но мы все равно победим", — сказал президент во время выступления перед около 10 тыс. своих сторонников, которые пришли на митинг в местном аэропорту и скандировали: "Остановите воровство!" Ранее Трамп требовал пересчета голосов в штате, а также добивался через суд признания здешних итогов выборов недействительными. После двукратного пересчета выборщики от Джорджии (16 членов коллегии) все же признали победу Джо Байдена. За несколько часов до начала досрочного голосования 14 декабря президент в своем Twitter раскритиковал губернатора-республиканца штата Брайана Кемпа, заявив, что тот допустил фальсификацию президентских выборов, которая также повлияет и на выборы в Сенат. Назвав Кемпа "дураком" и "клоуном", Трамп потребовал от губернатора созвать "специальное заседание и начать проверку подписей". "В противном случае для двух великих сенаторов 5 января может оказаться плохим днем", — написал президент. Кто участвует в гонке? Борьба в штате развернулась между 70-летним сенатором Дэвидом Пердью и 33-летним режиссером-документалистом Джоном Оссоффом. В первом туре Пердью обогнал своего соперника, но не смог набрать необходимые для победы 50%. Согласно данным CNN, после голосования 3 ноября Пердью удалось заполучить 49,8% голосов.

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Вторая пара — 50-летняя сенатор Келли Леффлер (совладелица женской команды NBA Atlanta Dream) и 51-летний преподобный Рафаэль Уорнок, старший пастор баптистской церкви Эбенезера в Атланте. Согласно последнему опросу университета Колледж Эмерсон, который опубликовало издание The Hill, кандидаты от республиканцев пока остаются фаворитами второго тура. Как показало исследование, за Пердью и Леффлер в настоящее время готовы проголосовать 51% избирателей штата, за Оссоффа и Уорнока — 48%. Организаторы опроса также выяснили, что демократы популярнее у молодых людей в возрасте до 30 лет, в то время как республиканцев практически наверняка поддержат избиратели за 65 лет. Республиканцам отдают предпочтение жители сельских районов Джорджии — 68% за Леффлер и 67% за Пердью. В городах и пригородах со значительным отрывом лидируют кандидаты от Демпартии — 75% за Уорнока и 73% за Оссоффа. "Население пригородов в последние годы изменилось, отчасти из-за притока молодых людей с высшим образованием, многие из которых из более либеральных районов с северо-востока или Среднего Запада, которых привлекает быстро развивающийся рынок труда в большой Атланте. Благодаря им пригороды стали более разнообразными в расовом и этническом отношении", — пишет газета Financial Times. Акции прямого действия Как пишет газета The New York Times, второй тур выборов для обеих партий — это в первую очередь вопрос явки.

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"Кандидаты сосредоточены на мобилизации своих сторонников, а не на привлечении новых избирателей". Ради этого Джорджию уже посещали и Дональд Трамп, и его вице-президент Майк Пенс, и Джо Байден. В минувший понедельник республиканцы и демократы вновь практически одновременно провели митинги в поддержку своих кандидатов. На помощь республиканцам приехала дочь президента США Иванка Трамп, которая выступила в пригороде Атланты, где традиционно голосуют за консерваторов. "Джорджия решит, будут ли наши дети расти при деспотичном правительстве, или Америка останется землей свободы", — сказала она, находясь на сцене с Пердью и Леффлер. В своей агитации республиканцы делают упор на то, что если Конгресс достанется демократам, то они начнут проталкивать "социалистические" повестки, такие как предложенная Берни Сандерсом программа бесплатного медицинского страхования Medicare for All, которая фактически ликвидирует частное медицинское страхование, или "Новая зеленая сделка" — климатический пакет, разработанный конгрессвумен из Нью-Йорка Александрией Окасио-Кортес. Демократы пользуются примерно теми же приемами. В своем выступлении кандидат на сенатское кресло Джон Оссофф предупредил, что республиканский Конгресс не позволит Байдену проводить реформы.