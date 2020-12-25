Подлодка "Минъе Тейнтхату" советской постройки вошла в состав ВМС Мьянмы

ТАСС, 25 декабря. Подлодка "Минъе Тейнтхату" проекта 877ЭКМ советской постройки, долгое время состоявшая в боевом составе ВМС Индии под названием "Синдувир", официально вошла в состав ВМС Мьянмы. Об этом сообщает новостной портал mizzima.com.

По его данным, торжественная церемония прошла накануне и была приурочена к празднованию 73-летия ВМС Мьянмы (Бирмы).

Ранее военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что передача Индией Мьянме дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) "Синдувир" проекта 877ЭКМ "Варшавянка" советской постройки произведена в полном соответствии с российским законодательством. В пресс-службе "Рособоронэкспорта" не стали комментировать эту информацию.

О передаче подлодки

6 апреля сообщалось, что Индия подготовила к передаче ВМС Мьянмы подводную лодку "Синдувир" проекта 877ЭКМ советской постройки, до тех пор находившейся в составе ВМС Индии.

Ряд сайтов Мьянмы, в частности dsinfo.org, сообщили, что на начавшихся 15 октября 2020 года в Бенгальском заливе учениях ВМС Мьянмы "Морской щит - 2020" впервые была продемонстрирована дизель-электрическая подводная лодка проекта 877ЭКМ. Сообщение сопровождалось соответствующими фотографиями. Условия передачи лодки пока остаются неизвестными.

По разным данным, ДЭПЛ передана Индией ВМС Мьянмы либо в декабре 2019 года, либо уже в 2020 году. Таким образом, Мьянма стала пятой страной в АСЕАН, располагающей подводными силами. Считается, что эта лодка будет использована для подготовки экипажей новой лодки (лодок) проекта 636.1. Ранее "Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) построили серии субмарин проекта 636.1 для ВМС Алжира и Вьетнама.