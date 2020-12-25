WP: ситуация с консульствами США в России не связана впрямую с политикой Москвы

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Принятие американской администрацией решения о закрытии генконсульства США во Владивостоке и приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге не связано с политическими действиями России за исключением визовых вопросов. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

"Дело не в поведении России", - сказал собеседник газеты. По данным издания, закрытие двух генконсульств связано с сокращением персонала в американских диппредставительствах в РФ.

"Мы приняли решение, потому что оно является частью <...> более широкой проблемы в двусторонних дипломатических отношениях между США и Россией, которые переросли в так называемый визовый тупик, - утверждал посол США в РФ Джон Салливан в опубликованном в среду интервью радиостанции "Свобода / Свободная Европа". - Мы не можем получить визы для американского персонала в консульствах в Екатеринбурге [и] Владивостоке или в посольстве в Москве".

"Без этого персонала, способного выполнять существенно важные функции, связанные с риском в плане здоровья и безопасности, возрастает опасность возникновения пожара или других проблем, связанных с безопасностью", - добавил руководитель дипмиссии.

При этом бывший американский посол в Москве Джеймс Коллинз подверг критике решение властей. "Я не могу понять, почему это не противоречит интересам США", - приводит "Вашингтон пост" его слова. По данным газеты, в американских диппредставительствах в РФ работает примерно 320 дипломатических и технических сотрудников.

Издание отмечает, что это "решение фактически является признанием того, что отношения США с Россией вряд ли улучшатся в ближайшее время, даже после инаугурации избранного президента Джо Байдена".

Ситуация с дипломатами РФ в США

Ранее посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил в интервью ТАСС, что российская сторона не видит подвижек в диалоге Москвы и Вашингтона по визовым вопросам. Комментируя ситуацию с выдачей американских въездных виз российским должностным лицам, он заявил, что она ухудшается.

По словам посла, "продолжается практика т. н. визовых разменов - когда выдача визы каждому сотруднику увязывается с разрешением на въезд представителю американского дипперсонала". Он добавил, что "сейчас этот процесс существенно замедлился из-за нежелания Соединенных Штатов находить взаимоприемлемые развязки".

Сокращение персонала

28 июля 2017 года МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников, находящихся в США. Таким образом персонал, занятый в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, был сокращен на 755 человек (до 455 человек).

23 августа 2017 года в ответ на предписание Москвы сократить число сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек в связи с решением Вашингтона выдворить из страны 35 российских дипломатов посольство и консульства США на территории РФ прекратили выдачу неиммиграционных виз. 1 сентября 2017 года выдача виз возобновилась в посольстве в Москве, а 11 декабря 2017 года - в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге было закрыто 31 марта 2018 года в качестве ответной меры за закрытие российского генконсульства в Сиэтле.