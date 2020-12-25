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Палестино-израильский конфликт
Обновлено 

Израильская система ПВО перехватила две выпущенные из Газы ракеты

В предыдущий раз палестинские радикалы из Газы подвергали Израиль ракетному обстрелу 21 ноября

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в пятницу вечером две ракеты по израильской территории, обе были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После предыдущего сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги несколько минут назад в городе Ашкелон и районах, прилегающих к сектору Газа, сообщаем, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Обе ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз палестинские радикалы из Газы подвергали Израиль ракетному обстрелу 21 ноября. В ответ на следующий день израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным позициям радикального палестинского движения ХАМАС на территории сектора.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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