Израильская система ПВО перехватила две выпущенные из Газы ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в пятницу вечером две ракеты по израильской территории, обе были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После предыдущего сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги несколько минут назад в городе Ашкелон и районах, прилегающих к сектору Газа, сообщаем, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Обе ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз палестинские радикалы из Газы подвергали Израиль ракетному обстрелу 21 ноября. В ответ на следующий день израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным позициям радикального палестинского движения ХАМАС на территории сектора.