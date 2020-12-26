В Киргизии на выборы президента аккредитовали еще 78 международных наблюдателей

БИШКЕК, 26 декабря. /ТАСС/. ЦИК Киргизии аккредитовала на предстоящие в стране досрочные выборы президента еще 78 международных наблюдателей. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Центризбиркома.

"Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 26 декабря 2020 года постановила аккредитовать 78 представителей различных миссий в качестве международных наблюдателей на досрочных выборах президента Кыргызской Республики", - говорится в сообщении. В том числе, отмечает пресс-служба, это представители миссий СНГ, ОБСЕ, а также посольств ряда государств в республике.

ЦИК также успела аккредитовать "198 международных наблюдателей из 34 стран мира, представляющих 25 международных организаций".

Досрочные выборы президента в Киргизии назначены на 10 января 2021 года. На данный момент на должность главы государства претендуют 18 кандидатов. Одновременно с выборами пройдет референдум, в ходе которого гражданам предстоит определить, какая форма правления в государстве их устраивает, президентская или парламентская.

Прежний президент страны Сооронбай Жээнбеков 15 октября подал в отставку на фоне продолжавшихся в республике на протяжении почти десяти дней беспорядков и массовых акций протеста против результатов прошедших 4 октября парламентских выборов. Их итоги впоследствии ЦИК признала недействительными, повторные выборы в высший законодательный орган состоятся "не позднее 1 июня 2021 года".