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Додон не исключил, что займет пост премьера после досрочных выборов в парламент Молдавии

Экс-президент также отметил, что в случае таких выборов возможно создание единого блока с "потенциальными партнерами по левому флангу"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон не исключает, что станет премьер-министром после проведения досрочных парламентских выборов в Молдавии.

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"После парламентских выборов я не исключаю и такой сценарий тоже, - заявил он в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. - Есть и другие [сценарии]. Но то, что мы (Партия социалистов - прим. ТАСС) будем активно участвовать в политической жизни Молдовы, - это 100%".

Политик подчеркнул, что его партия будет добиваться досрочных парламентских выборов. "Наша задача политическая - Партии социалистов, моей команды - это досрочные парламентские выборы. Делать какие-то коалиции в этом парламенте, в этом составе для того, чтобы добиться кресла премьера или чего-то другого, - нас это не интересует", - добавил Додон.

Экс-президент также отметил, что в случае досрочных выборов возможно создание единого блока с "потенциальными партнерами по левому флангу".

Теги
МолдавияДодон, Игорь
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