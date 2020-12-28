Додон не исключил, что займет пост премьера после досрочных выборов в парламент Молдавии

"После парламентских выборов я не исключаю и такой сценарий тоже, - заявил он в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. - Есть и другие [сценарии]. Но то, что мы (Партия социалистов - прим. ТАСС) будем активно участвовать в политической жизни Молдовы, - это 100%".

Политик подчеркнул, что его партия будет добиваться досрочных парламентских выборов. "Наша задача политическая - Партии социалистов, моей команды - это досрочные парламентские выборы. Делать какие-то коалиции в этом парламенте, в этом составе для того, чтобы добиться кресла премьера или чего-то другого, - нас это не интересует", - добавил Додон.

Экс-президент также отметил, что в случае досрочных выборов возможно создание единого блока с "потенциальными партнерами по левому флангу".