Шпионский скандал в Южной Америке. Что стоит за высылкой дипломатов РФ из Колумбии?

Объявления сотрудников дипмиссий РФ персонами нон грата в Европе уже давно стали привычными событиями, но подобный инцидент в Колумбии — другая история. Южноамериканская страна, чьи отношения с Россией всегда развивались в нейтральном ключе, впервые осмелилась пойти на такое обострение. Корреспондент ТАСС в Колумбии Дмитрий Кулемякин рассказал, что произошло между Боготой и Москвой и как это повлияет на их дальнейшее сотрудничество.

Оказалось, что разведка Колумбии уже более двух лет вела пристальное наблюдение за работниками дипмиссии РФ в Боготе. По итогам подготовили доклад, в котором утверждалось, что россияне представляют угрозу для национальной безопасности. 7 декабря посла России Сергея Кошкина вызвали в МИД Колумбии, где ему вручили соответствующую ноту. В ней говорилось, что дипломаты должны покинуть страну в течение 24 часов.

Естественно, такое событие не могло остаться без ответа со стороны России. 23 декабря Москва объявила двух сотрудников колумбийского посольства персонами нон грата, которые также должны были покинуть российскую территорию в течение 24 часов.

"Русские шпионы" в местных СМИ

Неудивительно, что это событие стало главной темой в местных средствах массовой информации. Наибольшую активность проявил журнал Semana, который всегда отличался публикацией негативных статей о России. Журналисты данного СМИ выпустили множество материалов о двух "русских шпионах" касаемо их деятельности по добыванию секретной информации из нефтяного и финансового секторов Колумбии. Кроме того, журнал опубликовал "неоспоримые" доказательства: карты, на которых обозначены маршруты передвижений российских дипломатов по Боготе, и интервью с неким гражданином, личность которого осталась засекреченной. Он утверждал, что один из сотрудников посольства пытался его завербовать и предлагал работу в Кремле.

В комментариях к этим материалам большинство колумбийцев сомневаются в правдивости таких выводов. "В нашей стране уже нечего красть, все давно разворовано самими властями", — пишут они. Часто звучит мнение о том, что шпионский скандал является лишь способом администрации президента Ивана Дуке отвлечь общественное внимание от внутренних проблем и собственных неудач.

Реакция политических кругов

Вместе с пользователями социальных сетей действия Дуке высмеяли и его политические оппоненты. В частности, бывшие участники повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК), а ныне представители партии "Общая альтернативная революционная сила" пошутили, что русские наверняка хотели украсть "сложные аккорды, которые берет Иван Дуке, играя на гитаре", насмехаясь над хобби президента. "Даже история с русскими шпионами не заставила [избранного президента США Джо] Байдена позвонить Дуке", — написали они в своем Twitter, издеваясь над действующим главой государства, который ожидает звонка от нового хозяина Белого дома, чтобы обсудить развитие американо-колумбийских отношений.

Бывший кандидат в президенты Колумбии Густаво Петро, который проиграл Дуке в 2018 году, выразил опасение, что обострение отношений с Москвой может закрыть колумбийцам доступ к вакцине "Спутник V". Сенатор Антонио Сангино, являющийся членом Партии зеленого альянса, считает необходимым созвать заседание Консультативной комиссии по международным отношениям, чтобы обсудить ситуацию вокруг двух сотрудников российского посольства и отношения с Россией в целом.

Вместе с тем консервативные круги колумбийского истеблишмента призывают к осторожности. Экс-президент Альваро Урибе, который является фактически наставником Дуке, полагает, что Россия представляет угрозу для Колумбии, поскольку является союзником Венесуэлы и Кубы. Кроме того, его беспокоит возможность вмешательства Москвы в президентские выборы в 2022 году.

Мотивы властей

Местные эксперты считают, что высылка российских дипломатов в первую очередь связана с ситуацией в США. Богота имела прочные отношения с администрацией Дональда Трампа и не скрывала, что надеется на его переизбрание, активно агитируя за него среди латиноамериканской диаспоры.