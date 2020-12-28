Полиция начала задержания митингующих в Ереване

ЕРЕВАН, 28 декабря. /ТАСС/. Полиция в понедельник начала задерживать протестующих, собравшихся у здания парламента в центре Еревана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В данный момент в Национальном Собрании проходит внеочередное заседание. Между участниками акции протеста, требующими отставки премьера страны Никола Пашиняна, и одним из депутатов от правящей партии произошла стычка. Полиция оттесняет митингующих от здания парламента и задерживает самых активных.

Акции протеста проходят в Армении уже больше месяца. Оппозиция недовольна условиями мира в Нагорном Карабахе, согласованными 9 ноября Пашиняном и президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также возлагает на премьера ответственность за экономические и социальные проблемы республики. Президент страны Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Пашинян же заявляет, что смена правительства может произойти только по итогам выборов. Несколько его сторонников не исключают их проведения.