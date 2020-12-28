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Пушилин поручил разработать законопроект о трансграничном сотрудничестве с Россией

Ранее глава ДНР неоднократно подчеркивал, что республика будет продолжать политику интеграции с РФ "вне зависимости от мнения Киева"

ДОНЕЦК, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поручил парламенту в 2021 году разработать законопроект о трансграничном сотрудничестве с Россией. Соответствующее заявление он сделал в понедельник во время ежегодного обращения к парламенту.

"Отдельно хочу остановиться на вопросе, решение которого станет следующим шагом на пути интеграции Донбасса с Россией, - это разработка законопроекта о трансграничном сотрудничестве с Российской Федерацией. Наши люди получают российское гражданство, вузы - аккредитацию в России, и пора эту работу активизировать", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Ранее Пушилин неоднократно подчеркивал, что ДНР будет продолжать политику интеграции с РФ "вне зависимости от мнения Киева".

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