На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2021 года вступил в силу. Его текст во вторник опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" 24 декабря. Закон об особом порядке местного самоуправления в Донбассе регулярно продлевают с 2014 года. При этом руководство страны ранее обещало разработать новый закон и закрепить особый статус Донбасса в конституции. Но до сих пор не приступило к выполнению этого плана.