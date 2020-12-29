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Кризис на Украине

На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса

Этот документ регулярно продлевают с 2014 года

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2021 года вступил в силу. Его текст во вторник опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" 24 декабря. Закон об особом порядке местного самоуправления в Донбассе регулярно продлевают с 2014 года. При этом руководство страны ранее обещало разработать новый закон и закрепить особый статус Донбасса в конституции. Но до сих пор не приступило к выполнению этого плана.

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