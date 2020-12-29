Парламентская оппозиция Армении встретилась с Пашиняном и предложила ему уйти в отставку

ЕРЕВАН, 29 декабря. /ТАСС/. Лидеры оппозиционных парламентских фракций "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Гагик Царукян и Эдмон Марукян во вторник в здании Национального собрания по отдельности провели встречи с премьер-министром Николом Пашиняном и предложили ему уйти в отставку. Об этом сообщили журналистам сами оппозиционные политики.

"Я предложил Пашиняну уйти в отставку, после чего парламент с помощью консенсуса изберет нового премьер-министра и сформирует правительство из профессионалов. Он хочет пойти на внеочередные парламентские выборы на посту премьера, мы не согласны", - отметил Марукян и добавил, что внутриполитический кризис продолжается.

Царукян тоже заявил журналистам, что предложил премьеру уйти и во время внеочередных выборов не занимать пост и.о. главы кабмина. "Если он примет наше предложение, мы поговорим обо всем остальном", - подчеркнул он.

Пашинян ранее заявил, что готов идти на внеочередные парламентские выборы в 2021 году. Чтобы законодательный орган страны самораспустился, премьер должен уйти в отставку, а парламент два раза должен не избрать нового главу кабмина.

Оппозиция считает, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только посредством выборов. При этом несколько его сторонников уже заявили, что не исключают возможности проведения внеочередных выборов.